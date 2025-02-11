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Взрывы в Энгельсе и Саратове: дроны атаковали аэродром и НПЗ

Вторник 11 февраля 2025 04:40
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Взрывы в Энгельсе и Саратове: дроны атаковали аэродром и НПЗ Фото: росіяни вкотре скаржаться на вибухи (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 11 февраля, в российских городах Энгельс и Саратов Саратовской области, прогремели взрывы. Россияне жалуются на атаку беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По информации каналов SHOT и Mash, над Энгельсом примерно около 4 часов по местному времени, прогремели минимум 11 взрывов. В том числе были слышны звуки, похожие на автоматные очереди. Все это было слышно в стороне местного аэродрома.

Кроме того, по словам местных жителей, сработала система тревоги, которая многих разбудила. По предварительным данным, якобы были уничтожено несколько воздушных целей. Незадолго до взрывов губернатор Саратовской области предупреждал, что для региона существует угроза атаки беспилотниками.

Позже SHOT опубликовал видео, на котором, как утверждается, слышно один из мощных взрывов в Энгельса этой ночью.

Параллельно с атакой на Энгельса, звуки взрывов было слышно в Саратове. По словам местных жителей, после взрывов, в районе местного НПЗ возник пожар.

На данный момент, ни по одному из двух случаев еще не было официальных данных о последствиях атаки.

Атаки дронов по РФ

Напомним, что в ночь на 10 февраля неизвестные дроны атаковали Краснодар и Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко, Афипский НПЗ является одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Его мощность составляет 6,25 млн тонн нефти в год.

Коваленко подчеркнул, что данный НПЗ играет стратегическую роль для врага в обеспечении топливом военной техники, особенно на южной направлении.

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