Из-под завалов ветклиники в Днепре достали тело еще одного погибшего
Фото: из-под завалов ветклиники в Днепре достали тело еще одного погибшего (t.me/mvs_ukraine)
Из-под завалов здания ветклиники в Днепре, которое обстреляли российские оккупанты, достали тело еще одного погибшего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Спасатели извлекли тело погибшего мужчины из-под завалов в Днепре.
Таким образом, в результате вражеского обстрела погибли два человека.
Обстрел Днепра
Российские оккупанты совершили ракетный удар по поликлинике и ветеринарной клинике в Днепре.
На данный момент известно, что из-за обстрела 23 человека получили ранения, четыре считают пропавшими без вести.
Все детали российской атаки по Днепру - читайте в материале РБК-Украина.
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