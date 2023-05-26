З-під завалів ветклініки у Дніпрі дістали тіло ще одного загиблого

З-під завалів будівлі ветклініки у Дніпрі, яку обстріляли російські окупанти, дістали тіло ще одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака .

Рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка з-під завалів у Дніпрі.

Таким чином, внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві людини.

Обстріл Дніпра

Російські окупанти здійснили ракетний удар по поліклініці та ветеринарній клініці у Дніпрі.

Наразі відомо, що через обстріл 23 людини отримали поранення, чотири вважають зниклими безвісти.

Усі деталі російської атаки по Дніпру - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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