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УЗ вдвое увеличивает количество поездов в освобожденную Балаклею

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Харьков, Суббота 24 сентября 2022 15:24
УЗ вдвое увеличивает количество поездов в освобожденную Балаклею Фото: УЗ вдвое увеличивает количество поездов в освобожденную Балаклею (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Из-за роста спроса "Укрзализныця" удваивает количество рейсов из Харькова в деоккупированную Балаклею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.

"Укрзализныця удваивает подвижной состав на маршруте в деоккупированную Балаклею. Спрос на рейс настолько увеличился, что вместо одного рельсового автобуса Pesa с субботнего утра поедет сразу два", - говорится в сообщении.

Расписание рейса будет следующим:

  • поезд №6403/6402 Харьков - Балаклея - Харьков отправляется ежедневно из Харькова в 07:00 и прибывает в Балаклею в 09:33. Из Балаклеи отправляется в 09:58 и прибывает в Харьков в 12:24.
  • поезд №6407/6404 отправляется ежедневно из Харькова в 15:50 и прибывает в Балаклею в 18:14. Из Балаклеи отправляется в 18:39 и прибывает в Харьков в 21:09.

По указанному маршруту, остановки предусмотрены на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки, Шебелинка, добавлена остановка на станции Слобожанская.

Кроме того, в УЗ уточнили, что работы по восстановлению контактной сети на освобожденных территориях Харьковской области продолжаются.

  • на направлении Харьков - Балаклея электротягу восстановлено до остановочной платформы Гениевка;
  • на участке Харьков - Дергачи восстановлено 4 км элементов электроснабжения из 5,2 км поврежденных;
  • на участке Занки - Шебелинка под электротягу подготовлено 2 км из 17 км поврежденных.

Напомним, 15 сентября "Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с деоккупированной Балаклеей. В этот день в освобожденный город приехал первый поезд с пассажирами.

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Укрзализныця Балаклея
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