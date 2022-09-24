УЗ вдвое увеличивает количество поездов в освобожденную Балаклею
Из-за роста спроса "Укрзализныця" удваивает количество рейсов из Харькова в деоккупированную Балаклею.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.
"Укрзализныця удваивает подвижной состав на маршруте в деоккупированную Балаклею. Спрос на рейс настолько увеличился, что вместо одного рельсового автобуса Pesa с субботнего утра поедет сразу два", - говорится в сообщении.
Расписание рейса будет следующим:
- поезд №6403/6402 Харьков - Балаклея - Харьков отправляется ежедневно из Харькова в 07:00 и прибывает в Балаклею в 09:33. Из Балаклеи отправляется в 09:58 и прибывает в Харьков в 12:24.
- поезд №6407/6404 отправляется ежедневно из Харькова в 15:50 и прибывает в Балаклею в 18:14. Из Балаклеи отправляется в 18:39 и прибывает в Харьков в 21:09.
По указанному маршруту, остановки предусмотрены на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки, Шебелинка, добавлена остановка на станции Слобожанская.
Кроме того, в УЗ уточнили, что работы по восстановлению контактной сети на освобожденных территориях Харьковской области продолжаются.
- на направлении Харьков - Балаклея электротягу восстановлено до остановочной платформы Гениевка;
- на участке Харьков - Дергачи восстановлено 4 км элементов электроснабжения из 5,2 км поврежденных;
- на участке Занки - Шебелинка под электротягу подготовлено 2 км из 17 км поврежденных.
Напомним, 15 сентября "Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с деоккупированной Балаклеей. В этот день в освобожденный город приехал первый поезд с пассажирами.
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