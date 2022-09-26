Деоккупированную Балаклею подключили к энергоснабжению: какой город следующий

В понедельник, 26 сентября, в свобожденной от оккупантов Балаклее восстановили энергоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президнта Кирилла Тимошенко .

"Вместе с электроэнергией появляются возможности для быстрого возвращения административных и банковских услуг, сможет эффективно работать местное самоуправление и все другие органы, касающиеся создания системы жизнеобеспечения наших граждан", - отметил Тимошенко.

Следующий город, который планируют подключить к энергоснабжению, - Изюм.

Напомним, 15 сентября "Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с деоккупированной Балаклеей. В этот день в освобожденный город приехал первый поезд с пассажирами.

Позже стало известно, что из-за роста спроса УЗ удваивает количество рейсов из Харькова в деоккупированную Балаклею.

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