У Південній Кореї на заводі з виробництва боєприпасів стався вибух

В результаті вибуху загинули троє людей

В четверг, 14 февраля, на заводе по производству боеприпасов в южнокорейском городе Тэджон произошел взрыв, в результате которого погибли трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yonhap.

Отмечается, что взрыв на заводе спровоцировал пожар. По последним данным, погибли трое людей.

По данным местных властей, на заводе взорвались химические вещества, которые используют для производства боеприпасов.

РБК-Украина писало, что в четверг, 10 января, на юге Хорватии на Дубровницкой гидроэлектростанции (ГЭС) произошел пожар, в результате которого пострадали минимум три человека.

Также 24 ноября в Китае в провинции Цзилинь при взрыве на машиностроительном заводе погибли два человека, еще 24 пострадали. Отмечалось, что больше всего пострадала 41 здание, полиция начала расследование.

Добавим, в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Боснии и Герцеговине погиб один человек, еще девять получили травмы. Взрыв произошел 9 октября около 21:30 в городе Брод. Мэр города Бродов Илья Йовичич сообщил журналистам, что этот взрыв был самым серьезным инцидентом такого рода на местном НПЗ.