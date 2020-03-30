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З Південної Кореї прибув літак з тестами для виявлення коронавірусу

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 17:17
З Південної Кореї прибув літак з тестами для виявлення коронавірусу
Фото: вантаж з Південної Кореї (t.me/OP_UA)

До України доставили ще 100 тисяч ПЛР-тестів

Сьогодні, 30 березня, для боротьби з коронавірусом в Україні прибув літак з ПЛР-тестами. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента в Telegram.

Повідомляється, що з південнокорейського Сеула до України прибув літак з 100 тисячами ПЛР-тестів для виявлення COVID-19. Вантаж доставлений з ініціативи Офісу президента.

Нагадаємо, вчора Україну прибув другий рейс з медичним інвентарем з Китаю. На борту були 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч захисних костюмів, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби індивідуального захисту. Засоби передадуть лікарям, правоохоронцям та військовим.

Зазначимо, за останніми даними, на 30 березня в країні налічується 480 заражених COVID-19. Крім того, за сьогодні з'явилося три повідомлення про летальні випадки - два в Київській області і один у Чернівецькій. Загальна кількість летальних випадків збільшилася до 11. Двоє жителів Києва повністю вилікувались і вже виписалися з лікарні. Всього в столиці підтверджено 102 випадки зараження. Київ продовжує лідирувати за захворюваністю, далі йде Чернівецька область.

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