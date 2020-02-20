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У Південній Кореї підтвердили 15 випадків зараження коронавірусом

Новини » В світі     20.02.2020 - 16:28
У Південній Кореї підтвердили 15 випадків зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (Reuters)

Всі випадки були зафіксовані у лікарні

Влада Південної Кореї заявила про 15 випадків інфікування коронавірусом COVID-19 у лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Раніше повідомлялося, що за один день у Південній Кореї було підтверджено 53 нових випадки захворювання коронавірусом, в результаті чого загальна кількість хворих досягла 104 осіб.

Також влада країни повідомила про першу смерть від інфекції.

Міський голова південнокорейського міста Тегу сьогодні закликав жителів міста не виходити з будинків. Зазначимо, що населення міста складає 2,5 млн осіб.

Рекомендації були озвучені після того, як південний схід міста і довколишні населені пункти повідомили про 35 нових випадків зараження коронавірусом. У місцевих органах охорони здоров'я повідомили, що 28 з цих пацієнтів ходили на церковні служби разом з пацієнтом, у якого коронавірус виявили раніше.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Китаї кількість загиблих від пневмонії, викликаної новим різновидом коронавірусу COVID-19, зросла до 2 118 осіб.

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