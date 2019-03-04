В Іспанії спалахнули масштабні лісові пожежі

Фото: пожежі в Іспанії (twitter com viditocho)

Вогонь намагаються затушити військові пожежні

У понеділок, 4 березня, на півночі Піренейського півострова в Іспанії спалахнуло близько ста лісових пожеж. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Local.

Повідомляється, що пожежі виникли через сильні вітри і засуху. Вогонь намагаються затушити військові пожежні.

Пожежі були зафіксовані в приблизно 30 з 78 муніципалітетів у північному регіоні. Найсерйозніші спалахи були зареєстровані в Нарсеа, Соміедо, Тінео і Алланді. Вогонь також пошкодив кілька ліній електропередачі, унаслідок чого в деяких сільських районах Астурії припинилося електропостачання. Другорядні дороги були закриті через близькість до вогню. У сусідній Кантабрії і Країні Басків сталося близько 20 пожеж.

Фото: пожежі в Іспанії (twitter com viditocho)

Як писало РБК-Україна, в результаті лісових пожеж, які сталися минулого року в американському штаті Каліфорнія, загинули щонайменше 86 осіб та ще декілька сотень людей вважалися зниклими безвісти.

Додамо, 17 лютого в Чорнобильській зоні відчуження сталося загоряння трав'яного настилу на площі 5 гектарів.