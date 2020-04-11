У Південній Кореї на порушників карантину хочуть одягати GPS-браслети

Південна Корея оголосила про плани посилення контролю за громадянами, які будуть порушувати карантинні обмеження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, порушників карантину можуть зобов'язати носити спеціальні відстежуючі браслети.

Наголошується, що таке рішення може бути прийняте через збільшення випадків ігнорування карантину в країні на тлі подальшого поширення коронавірусу. За даними південнокорейської влади, залишатися вдома наказано 57 тис. жителям, проте деякі з них порушили накази і покинули місця самоізоляції, залишивши вдома смартфони з додатками для відстеження їх переміщення.

Раніше влада Південної Кореї мала намір запровадити масове використання трекінг-браслетів, однак дана ідея була відкладена у зв'язку із запереченнями правозахисників.

Наразі у Південній Кореї зафіксовано 10,5 тис. випадків зараження коронавірусом. Від інфекції померли 208 осіб.

Нагадаємо, в Україні почали збирати дані мобільних операторів для відстеження недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону.

Також повідомлялося, що влада Франції та Швеції працює над програмами, які дозволять частково відстежувати пересування громадян для розуміння процесу поширення вірусу, а також для оповіщення людей про контакт із зараженими.