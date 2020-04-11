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У Південній Кореї на порушників карантину хочуть одягати GPS-браслети

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 12:59
У Південній Кореї на порушників карантину хочуть одягати GPS-браслети
Ілюстративне фото (flickr.com jodyharbin)

Деякі жителі залишають місця ізоляції, незважаючи на заборону влади

Південна Корея оголосила про плани посилення контролю за громадянами, які будуть порушувати карантинні обмеження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, порушників карантину можуть зобов'язати носити спеціальні відстежуючі браслети.

Наголошується, що таке рішення може бути прийняте через збільшення випадків ігнорування карантину в країні на тлі подальшого поширення коронавірусу. За даними південнокорейської влади, залишатися вдома наказано 57 тис. жителям, проте деякі з них порушили накази і покинули місця самоізоляції, залишивши вдома смартфони з додатками для відстеження їх переміщення.

Раніше влада Південної Кореї мала намір запровадити масове використання трекінг-браслетів, однак дана ідея була відкладена у зв'язку із запереченнями правозахисників.

Наразі у Південній Кореї зафіксовано 10,5 тис. випадків зараження коронавірусом. Від інфекції померли 208 осіб.

Нагадаємо, в Україні почали збирати дані мобільних операторів для відстеження недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону.

Також повідомлялося, що влада Франції та Швеції працює над програмами, які дозволять частково відстежувати пересування громадян для розуміння процесу поширення вірусу, а також для оповіщення людей про контакт із зараженими.

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