В Южной Корее на нарушителей карантина хотят надевать GPS-браслеты

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Некоторые жители покидают места изоляции, несмотря на запрет властей

Южная Корея объявила о планах ужесточения контроля за гражданами, которые будут нарушать карантинные ограничения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, нарушителей карантина могут обязать носить специальные отслеживающие браслеты.

Отмечается, что такое решение может быть принято из-за участившихся случаев игнорирования карантина в стране на фоне дальнейшего распространения коронавируса. По данным южнокорейских властей, оставаться дома приказано 57 тыс. жителям, однако некоторые из них нарушили приказы и покинули места самоизоляции, оставив дома смартфоны с приложениями для отслеживания их перемещения.

Ранее власти Южной Кореи намеревались ввести массовое использование трекинг-браслетов, однако данная затея была отложена в связи с возражениями правозащитников.

На данный момент в Южной Корее зафиксировано 10,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. От инфекции умерли 208 человек.

Напомним, в Украине начали собирать данные мобильных операторов для отслеживания несоблюдения правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы.

Также сообщалось, что власти Франции и Швеции работают над приложениями, которые позволят частично отслеживать передвижения граждан для понимания процесса распространения вируса, а также для оповещения людей о контакте с зараженными.