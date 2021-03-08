У Південній Кореї вже 8 смертей після вакцини AstraZeneca. Влада заперечує зв'язок

В ході кампанії з вакцинації від COVID в Південній Кореї зафіксували вже 8 смертей серед людей, яким ввели препарат AstraZeneca. Проте розслідування показало, що зв'язку між вакцинацією та летальними випадками немає.

Про це заявив директор Корейського агентства з контролю і профілактики захворювань (KDCA) Чон Ин Кен, передає Reuters .

За його словами, органи охорони здоров'я розслідували випадки смерті восьми осіб, у яких спостерігалися побічні реакції після AstraZeneca.

"Ми попередньо прийшли до висновку, що важко встановити будь-який зв'язок між несприятливою реакцією після вакцинації та їх смертю", - заявив Чон Ин Кен.

Зазначимо, Південна Корея почала вакцинацію мешканців і працівників будинків престарілих та інших осіб з групи ризику в кінці лютого. Станом на сьогодні, понад 300 000 осіб отримали щеплення.