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Німеччина схвалить застосування COVID-вакцини AstraZeneca для осіб старше 65 років

Новость на русском → Берлін, Четвер 04 березня 2021 16:15
Німеччина схвалить застосування COVID-вакцини AstraZeneca для осіб старше 65 років Фото: вакцина AstraZeneca від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

У Німеччині дозволять колоти вакцину AstraZeneca від коронавіруса пацієнтам віком від 65 років. Дослідження довели її безпеку для старшої вікової групи.

Про це повідомляє Reuters.

Канцлер Ангела Меркель заявила, що незабаром регулятор вакцин схвалить застосування препарату для старших пацієнтів.

Очікується, що через це в Німеччині збільшать паузу між введенням першої і другої дози вакцини до 12 тижнів, щоб швидше зробити перший укол як можна більшій кількості людей. Вже одна доза вакцини створює істотний захист проти важкого перебігу хвороби і знижує ризик госпіталізації.

Вважається, що позицію Німеччини і ряду країн щодо застосування AstraZeneca в старшій групі змінили дані про ефективність препарату у Великобританії.

Основний вакциною в Німеччині є препарат розробки Pfizer і німецької компанії BioNTech.

Нагадаємо, на цьому тижні у Франції уряд схвалив застосування вакцини від коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca для людей у віці від 65 років, які мають супутні захворювання. Раніше щеплення цим препаратом робили громадянам віком до зазначеного віку.

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