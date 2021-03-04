Німеччина схвалить застосування COVID-вакцини AstraZeneca для осіб старше 65 років

У Німеччині дозволять колоти вакцину AstraZeneca від коронавіруса пацієнтам віком від 65 років. Дослідження довели її безпеку для старшої вікової групи.

Канцлер Ангела Меркель заявила, що незабаром регулятор вакцин схвалить застосування препарату для старших пацієнтів.

Очікується, що через це в Німеччині збільшать паузу між введенням першої і другої дози вакцини до 12 тижнів, щоб швидше зробити перший укол як можна більшій кількості людей. Вже одна доза вакцини створює істотний захист проти важкого перебігу хвороби і знижує ризик госпіталізації.

Вважається, що позицію Німеччини і ряду країн щодо застосування AstraZeneca в старшій групі змінили дані про ефективність препарату у Великобританії.

Основний вакциною в Німеччині є препарат розробки Pfizer і німецької компанії BioNTech.