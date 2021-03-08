Вакцинація в Україні: за добу прищепили ще майже тисячу осіб
Вакцинація в Україні триває і на вихідних, за минулу добу щеплення отримали майже 1 000 осіб. Загальна кількість вакцинованих наближається до 18 000.
Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Повідомляється, що 910 осіб отримали вакцину від COVID-19 за минулу добу. З початку кампанії першою дозою вакциновано 17 947 українців.
Число щеплень, зроблених в регіонах за останню добу:
- Вінницька область - 10 щеплень;
- Волинська область - 20 щеплень;
- Дніпропетровська область - 40 щеплень;
- Донецька область - 240 щеплень;
- Закарпатська область - 10 щеплень;
- Запорізька область - 10 щеплень;
- Київська область - 60 щеплень;
- Луганська область - 180 щеплень;
- Львівська область - 90 щеплень;
- Одеська область - 40 щеплень;
- Полтавська область - 30 щеплень;
- Тернопільська область - 40 щеплень;
- Харківська область - 50 щеплень;
- Хмельницька область - 30 щеплень;
- Чернівецька область - 20 щеплень;
- Черкаська область - 40 щеплень.
Нагадаємо, раніше в Австрії призупинили вакцинацію від COVID-19 конкретною партією вакцини компанії AstraZeneca після того, як після щеплення померла людина. Зокрема, 49-річна жінка померла в результаті важких порушень згортання крові. У ще однієї пацієнтки розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.
У той же час США збільшують темпи вакцинації, зараз там вакцинують від 2 мільйонів осіб на день.