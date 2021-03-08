Вакцинація в Україні: за добу прищепили ще майже тисячу осіб

Вакцинація в Україні триває і на вихідних, за минулу добу щеплення отримали майже 1 000 осіб. Загальна кількість вакцинованих наближається до 18 000.

Повідомляється, що 910 осіб отримали вакцину від COVID-19 за минулу добу. З початку кампанії першою дозою вакциновано 17 947 українців.

Нагадаємо, раніше в Австрії призупинили вакцинацію від COVID-19 конкретною партією вакцини компанії AstraZeneca після того, як після щеплення померла людина. Зокрема, 49-річна жінка померла в результаті важких порушень згортання крові. У ще однієї пацієнтки розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

У той же час США збільшують темпи вакцинації, зараз там вакцинують від 2 мільйонів осіб на день.