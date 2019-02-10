Південна Корея збільшить витрати на утримання військових США

Витрати будуть збільшені на 8,2% і складуть 890 млн доларів

Власти Южной Кореи подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки об увеличении расходов на содержание американских военных, которые находятся в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Как сообщается, согласно договору, расходы Южной Кореи на содержание американских военных будут увеличены на 8,2% и составят около 890 млн долларов.

Отмечается, что соглашение между странами должно быть ратифицировано южнокорейским парламентом. Однако подтверждения в американском Конгрессе не требуется.

Напомним, ранее председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея генерал Пак Хан Ги провел телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом корпуса морской пехоты Джозефом Данфордом. Стороны обсудили рамки дальнейшей сотрудничества в денуклеаризации Корейского полуострова.

Как писало РБК-Украина, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что встретится с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном во Вьетнаме 27-28 февраля.

Добавим, что Южная Корея поддерживает переговоры США и КНДР по денуклеаризации, намекнув, что частичное снятие санкций Соединенных Штатов Северной Кореи могло бы ускорить процесс ядерного разоружения Пхеньяна.