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Трамп зустрінеться з Кім Чен Ином у В'єтнамі

Новини » Політика    06.02.2019 - 04:34
Трамп зустрінеться з Кім Чен Ином у В'єтнамі
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Зустріч двох лідерів відбудеться 27-28 лютого

Президент Сполучених Шатов Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з лідером Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ином у В'єтнамі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зустріч лідерів двох країн відбудеться 27-28 лютого. Трамп сказав про це на зустрічі з тележурналістами. Однак, офіційно про майбутню зустріч президент Трамп оголосить на виступі перед конгресом.

Зазначимо, в грудні 2018 Трамп заявляв про намір запросити Кім Чен Ина в США. Перша зустріч лідерів США і КНДР пройшла в Сінгапурі 12 червня 2018.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що відносини США і КНДР зараз найкращі за весь час. Нещодавно з США повернулася делегація Північної Кореї та передала Кім Чен Ину лист від президента Трампа.

Додамо, що Південна Корея підтримує переговори США і КНДР з денуклеаризації, натякнувши, що часткове зняття санкцій Сполучених Штатів Північної Кореї могло би прискорити процес ядерного роззброєння Пхеньяну.

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Новини України встречаКім Чен ИнДональд Трамп
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