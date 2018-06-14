Південна Корея готова обговорити скасування спільних із США військових навчань

Мун доручив членам Ради нацбезпеки Південної Кореї тісно координувати свої дії зі США

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що держава готова обговорити скасування спільних зі Сполученими Штатами Америки (США) військових навчань. Про це повідомляє видання Yonhap, посилаючись на прес-службу президента.

"Мун заявив, що країна з обережністю розгляне можливість скасування спільних військових навчань Південної Кореї та США", - зазначили у прес-службі.

Крім того, голова держави також доручив членам Ради нацбезпеки Південної Кореї тісно координувати свої дії зі США.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Майк Помпео заявив, що Штати і Південна Корея відновлять спільні військові навчання, якщо Північна Корея буде несумлінно вести переговори щодо своєї ядерної програми. Так, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про рішення припинити військові навчання з Південною Кореєю.

За словами Помпео, який був присутній особисто на зустрічі лідерів КНДР і США, американський лідер чітко дав зрозуміти, що умовою "заморожування" військових навчань є добросовісні переговори.