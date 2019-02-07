Южаніна стала довіреною особою Порошенка на виборах

Фото: Ніна Южаніна (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відповідне рішення сьогодні ухвалила ЦВК

Народний депутат України, голова комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна стала довіреною особою кандидата в президенти України Петра Порошенка на виборах 31 березня. Відповідне рішення було прийнято в ході сьогоднішнього засідання ЦВК, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, сьогодні, 7 лютого, ЦВК зареєструвала кандидатом Петра Порошенка на виборах президента в 2019 році.

29 січня 2019 року Петро Порошенко оголосив про намір брати участь у виборах.

3 лютого Порошенко подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації кандидатом в президенти. Глава держави подав документи в останній день прийому.

Відзначимо, кандидати на пост глави держави можуть реєструватися у ЦВК з 31 грудня по 4 лютого 2019 року. У неділю, 3 лютого, в Центральній виборчій комісії тривав прийом заяв від потенційних кандидатів на пост президента.