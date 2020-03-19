Южаніна розповіла, що має зробити влада для підтримки бізнесу у кризові часи

Набувший чинності закон "Про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби" полегшує ведення бізнесу в умовах загальнодержавного карантину, однак певні законодавчі норми ще мають буди доопрацьовані та змінені. Про це написала на своїй сторінці в Facebook народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна.

"Закон стосується саме звільнення від сплати єдиного соціального внеску фізичних осіб підприємців за два місяці - це березень і квітень. Так от, ця норма буде стосуватися всіх фізичних осіб підприємців, які перебувають і на загальній системі оподаткування, і на спрощеній системі оподаткування", - розповіла Южаніна

Водночас вона наголосила, що йдеться про звільнення від сплати ЄСВ лише персонально підприємця.

"За найманих працівників потрібно буде платити обов’язковий єдиний соціальний внесок в розмірі 1039 грн, який визначений як мінімальний внесок", - додала вона, акцентуючи увагу, що звільнення від сплати податку за землю та податку на нерухоме майно викликало величезну кількість різних думок експертів.

"Особливо це думка Асоціації міст України, яка звернулася до президента з проханням накласти вето на цей закон. За їх підрахунками місцеві бюджети втрачають 16 мільярдів гривень. Це досить велика цифра. Це якраз ті гроші, які їм вкрай потрібні, якраз під час тих заходів, які поширені на всю територію України, я маю на увазі загальнодержавний карантин", - додала Южаніна.

Южаніна підкреслює, що місцеві податки - це право місцевих бюджетів, місцевих громад і вони визначаються не з мінімальної суми. Наприклад, єдиний внесок - від 0 і до 10%; податок на землю – від 1 і до 3%; податок на нерухомість від 0 і до 1,5%.

Крім того, за її словами, саме на місцеві влади покладена відповідальність із забезпечення виконання заходів карантину, тому вони розраховують на кошти від сплачених податків.

"Сподіваюся, що наступними проектами законів все ж таки буде підібраний абсолютно здоровий з економічної точки зору підхід для того, щоб покращити умови та полегшити фінансове навантаження і на бізнес, і точно допомогти просто громадянам. Ми маємо зробити все для того, а такі інструменти є через податкове законодавство, щоб у людей, які мають протриматися, не отримуючи доходи протягом декількох місяців, були такі можливості", - резюмує Южаніна.

Нагадаємо, парламент 17 березня вранці схвалив закон про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. За документ проголосували 359 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада підтримала в другому читанні законопроект №2539 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, і створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету".