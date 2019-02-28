Южаніна прокоментувала законопроект про уповноваженого економічного оператора

У законі прописані пільги, які отримають підприємства

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о введении уполномоченного экономического оператора предлагает более 30 существенных изменений для предприятий с высокой степенью доверия. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала председатель налогового комитета Верховной рады Нина Южанина.

"Этот законопроект предоставляет плательщикам специальные льготные возможности для осуществления таможенных формальностей. Если разбираться по пунктам, то изменений и облегчений будет много. Это более 30 существенных изменений для тех плательщиков, кто станет уполномоченным авторизованным экономическим оператором", - сообщила Южанина.

Нардеп подчеркнула, что в законе также прописаны критерии и количество тех предприятий, которые получат таможенные льготы. В частности, на первом этапе предлагается ряд облегчений для импортеров и экспортеров, которые являются производителями.

"То, что на первом этапе это будут исключительно производители - экспортеры и производители-импортеры – это очень хорошо. Нам ведь тоже надо отработать этот момент и не допустить, чтобы начались злоупотребления со стороны новых и "серых" импортеров", - добавила она.

Южанина также отметила, что законопроект разрабатывался около двух лет с представителями Европейского союза.

"Начиная с июня 2016 года были проведені десятки встреч с представителями Европейского союза. И слава Богу, через два полных года мы смогли принять в первом чтении закон.", - сообщила Южанина.

Как сообщало РБК-Украина, Украина за 2018 год выполнила 52% плановых заданий Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Напомним, в январе председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в интервью РБК-Украина рассказала о судьбе важных законопроектов в год выборов. Южанина сомневается в том, что важные законопроекты пройдут в парламенте.