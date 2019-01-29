Голова податкового комітету розповіла про долю важливих законопроектів у рік виборів

Фото: Ніна Южаніна (Віталій Носач, РБК-Україна)

Южаніна сумнівається в тому, що важливі законопроекти пройдуть у парламенті

Верховна рада найближчим часом навряд чи зможе прийняти будь-які важливі законопроекти через активну виборчу кампанію. Про це голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

"Можливо, вдасться розглянути хоча б у першому читанні законопроект щодо імплементації рекомендацій BEPS по боротьбі з розмиванням податкової бази. І хотілося б у першому читанні розглянути законопроект про створення Нацбюро фінансової безпеки. Податок на виведений капітал необхідно розглядати, але я не можу обіцяти, поки не проведемо необхідні переговори з МВФ і не досягнемо загального розуміння того тексту, який повинен бути винесений у зал", - сказала Южаніна.

У той же час вона висловила надію, що в сесійній залі будуть розглянуті законопроекти, які необхідно імплементувати за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

"Звичайно, зараз час, коли не варто сподіватися на прийняття якихось важливих законопроектів", - зазначила Южаніна.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Національного банку Яків Смолій з трибуни Верховної ради 17 січня заявив, що найближчим часом у Раду внесуть новий законопроект (так званий проект BEPS), який допоможе Національному банку виконати дорожню карту щодо валютної лібералізації і вільного руху капіталу.

Раніше голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в інтерв'ю РБК-Україна назвала причини провалу ідеї податку на виведений капітал.