Мінфін прокоментував законопроект про авторизованого економічного оператора

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Законопроект поки що ухвалений в першому читанні

Міністерство фінансів прокоментувало ухвалення Верховною радою у першому читанні змін до Митного кодексу України (законопроект №№7473) щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначила міністр фінансів Оксана Маркарова, запровадження інституту АЕО дозволить Україні взяти найкращі світові практики та спростити митні формальності і процедури для відповідального бізнесу.

У Мінфіні нагадали, що відповідно до статті 84 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, Україна взяла на себе зобов’язання адаптувати національне митне законодавство до митного законодавства ЄС. Це передбачає, зокрема, і запровадження в Україні інституту авторизованого економічного оператора (АЕО).

Концепцію АЕО було запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових стандартів безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі.

Статус АЕО - це найвищий ступінь довіри митниці до підприємства, а отже, і найбільший перелік пільг та спрощень митних формальностей для підприємства.

Законопроектом пропонується запровадити дієвий механізм інституту АЕО в Україні аналогічний тому, що функціонує в ЄС, з перспективою подальшого взаємного визнання, що передбачено статтею 80 Угоди про асоціацію. Майбутнє визнання статусу АЕО митними органами країн ЄС забезпечить участь українських АЕО у формуванні так званих безпечних ланцюгів постачання товарів. Ухвалення цього законопроекту позитивно вплине на ринок праці, оскільки він спрямований на розширення свободи підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності українських підприємств, що, у свою чергу, стане підґрунтям для створення нових робочих місць, зазначили в Мінфіні.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна за 2018 рік виконала 52% планових завдань Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в інтерв'ю РБК-Україна розповіла про долю важливих законопроектів у рік виборів. Южаніна сумнівається в тому, що важливі законопроекти пройдуть у парламенті.