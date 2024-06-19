Юбилейный саммит НАТО сконцентрируется на помощи Украине, - Блинкен

"Саммит будет сосредоточен на укреплении долгосрочного успеха Украины, который она развивала с первого дня", - сказал глава американской дипломатии.

Он отметил, что за последние недели США и другие партнеры приложили усилия для укрепления поддержки Украины в отражении российской агрессии. По словам Блинкена, партнерам важно знать, что Вооруженные силы имеют все необходимое для укрепления линии фронта и остановки продвижения россиян.

Руководитель Госдепартамента также напомнил о подписанном недавно Украиной и США двустороннем соглашении по безопасности. По его словам, это соглашение стало 17-м после того, как президент Джо Байден огласил инициативу во время саммита G7 год назад.

"До саммита НАТО, мы ожидаем, что около двадцати, а возможно и больше, стран, подпишут двусторонние соглашения по безопасности с Украиной. Это четкое доказательство, что все наши страны-партнеры поддерживают Украину в долгосрочной перспективе", - сказал Блинкен.

Он также добавил, что США усиливают санкционное давление на Россию для ее принуждения остановить агрессию.

"Если Путин считает, что может пережить Украину или кого-либо из нас, он ошибается. Наша помощь демонстрирует практические результаты, страна может отразить российскую агрессию. Но в будущем мы хотим убедиться, что Украина достигла успеха, что она крепко стоит на ногах в экономическом, военном и демократическом аспектах. Саммит НАТО будет способствовать реализации этих усилий", - добавил глава американской дипломатии.

НАТО увеличит поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с Блинкеном подчеркнул, что распределение бремени внутри НАТО улучшается. По словам генсека, в 2024 году расходы на оборону в странах-членах Альянса и Канаде выросли на 18%, а 23 члена НАТО в этом году будут инвестировать в оборону не менее 2% ВВП.

"Союзники разделяют бремя поддержки Украины. Я ожидаю, что во время саммита европейские союзники и Канада предоставят больше финансовой и военной поддержки", - отметил Столтенберг.