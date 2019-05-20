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Півзахисник "Реала" Кроос продовжив контракт з клубом

Новини » Спорт    20.05.2019 - 14:37
Півзахисник "Реала" Кроос продовжив контракт з клубом
Фото: Тоні Кроос (realmadrid.com)

Фінансові подробиці угоди не повідомляються

Мадридський "Реал" продовжив контракт з німецьким півзахисником Тоні Кроосом. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нова угода діятиме до літа 2023 року. Попередній контракт між 29-річним німцем і іспанським клубом закінчувався на рік раніше 20 червня 2022 року. Фінансові подробиці угоди не повідомляються.

Кроос перейшов в "Реал" влітку 2014 року з "Баварії" за 25 млн євро. У складі мадридського клубу він ставав чемпіоном Іспанії і володарем Суперкубка країни, тричі вигравав Лігу чемпіонів, двічі - Суперкубок УЄФА, а також чотири рази ставав переможцем клубного чемпіонату світу.

За збірну Німеччини зіграв 92 матчі і забив 14 голів.

Нагадаємо, раніше "Реал" оформив перший трансфер після повернення головного тренера Зінедіна Зідана.

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