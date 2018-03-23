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Пірло може увійти до тренерського штабу збірної Італії

НовиниСпорт    23.03.2018 - 16:39
Фото: Андреа Пірло (juventus.com)
Фото: Андреа Пірло (juventus.com)

Гравець провів зустріч з представникам Федерації футболу

Колишній півзахисник "Ювентуса" і "Мілана" Андреа Пірло може повернутися в збірну Італії в новій якості. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

Футболіст провів зустріч з представниками Федерації футболу і дав згоду на роботу в збірній країни, якщо її головним тренером стане або головний тренер "Челсі" Антоніо Конте, або екс-наставник "Реала" і "Баварії" Карло Анчелотті.

При цьому він може розглянути варіант роботи під керуванням нинішнього виконуючого обов'язки головного тренера збірної Луїджі ді Бьяджо.

Пірло завершив професійну кар'єру в кінці 2017 року. Він провів за основну збірну Італії 116 матчів, в яких забив 13 голів, а також виграв з нею ЧС-2006.

Нагадаємо, воротар туринського "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон після завершення кар'єри може отримати роботу в збірній Італії.

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Теги публікації: Ювентус, Милан, сборная Италии, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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