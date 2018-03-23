Пірло може увійти до тренерського штабу збірної Італії

Гравець провів зустріч з представникам Федерації футболу

Колишній півзахисник "Ювентуса" і "Мілана" Андреа Пірло може повернутися в збірну Італії в новій якості. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

Футболіст провів зустріч з представниками Федерації футболу і дав згоду на роботу в збірній країни, якщо її головним тренером стане або головний тренер "Челсі" Антоніо Конте, або екс-наставник "Реала" і "Баварії" Карло Анчелотті.

При цьому він може розглянути варіант роботи під керуванням нинішнього виконуючого обов'язки головного тренера збірної Луїджі ді Бьяджо.

Пірло завершив професійну кар'єру в кінці 2017 року. Він провів за основну збірну Італії 116 матчів, в яких забив 13 голів, а також виграв з нею ЧС-2006.

Нагадаємо, воротар туринського "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон після завершення кар'єри може отримати роботу в збірній Італії.