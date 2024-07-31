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После удара по аэродрому "Оленья" у РФ есть запрос на усиление ПВО, - Юсов

Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

После удара по аэродрому "Оленья" оккупанты сделали запрос по усилению противовоздушной обороны (ПВО). Также для защиты инфраструктуры враг планирует наращивать подручные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Да, есть информация на запрос об усилении ПВО. В частности, речь идет о "Панцире", если мы говорим об "Оленях". И в целом активно используются другие, в частности резиновые устройства для защиты истребителей и стратегической авиации. В частности речь идет о покрышках. Вот так они защищают. И в принципе они собираются наращивать эти подручные средства, то, что можно делать без каких-то высоких современных технологий», - рассказал Юсов. 

Также представитель ГУР отметил, что после поражения аэродрома "на болотах вый стоял знатный", поскольку эти удары являются очень чувствительными для врага. 

По словам Юсова, пораженные самолеты были работающими и непосредственно вовлеченными в удары по территории Украины. 

Удар по аэродрому "Оленья"

27 июля источники РБК-Украина заявили об атаке дронов украинской разведки на нефтеперерабатывающий завод, а также три военных аэродрома России. Позже разведка официально подтвердила эту информацию и назвали операцию "олимпийским достижением".

Вчера, 30 июля, Юсов рассказал, что во время удара по аэродрому "Оленья" были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.

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