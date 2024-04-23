В США заявили о росте фактов нарушений прав человека в Секторе Газа, - WP

Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад, в котором констатируется ухудшение ситуации с правами человека из-за войны в Секторе Газа. В то же время, администрация президента пока не ввела санкции против Израиля за выявленные факты нарушений.

В докладе упоминается ряд нарушений прав человека, совершенных в Израиле, на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа в 2023 году такими сторонами, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), боевики ХАМАС и Палестинская автономия, до и после нападений ХАМАС 7 октября, которые погрузили Ближний Восток в эскалацию нестабильности и насилия.

В докладе отмечается, что конфликт с ХАМАС в Секторе Газа имел "значительное негативное влияние" на состояние прав человека в Израиле. В документе также приводятся достоверные сообщения о "незаконных убийствах" как со стороны ХАМАС, так и со стороны израильского правительства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атаки 7 октября, во время которых погибло около 1200 человек, и последующая гибель гражданских лиц во время военного ответа Израиля в Секторе Газа, "также вызвали глубокую обеспокоенность по поводу прав человека".

В то же время, Блинкен не объявил о решении приостановить помощь США отдельным подразделениям армии Израиля из-за возможных нарушений прав человека. Израильские официальные лица в последние дни высказали предупредительные протесты против такого шага.

Министр обороны Израиля Йоав Галант предостерег администрацию от санкций против батальона "Нецах Иегуда", который, по его словам, играет важную роль в борьбе Израиля против ХАМАС и ливанской боевой группировки "Хезболла". В 2022 году ЦАХАЛ привлек к дисциплинарной ответственности нескольких офицеров из-за смерти пожилого американца палестинского происхождения, находившегося под стражей в этом подразделении.

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать оценивать состояние соблюдения прав человека в других странах и, при необходимости, будут вводить санкции для стран, отстающих в этом вопросе, независимо от их статуса - врага или партнера США. Отметим, что Вашингтон уже давно является главным политическим и военным союзником Израиля.

Потенциальное введение таких ограничений, усилит трения между президентом Джо Байденом и израильским премьером Нетаньяху в момент сильного напряжения из-за ведения Израилем войны в Секторе Газа и неспособности премьера Израиля обеспечить гражданское население, оказавшееся в ловушке, достаточным количеством продовольствия и медикаментов.

Количество жертв

В докладе Госдепартамента сообщается о гибели более 21 тысячи человек в Секторе Газа до конца 2023 года. Роберт Гилкрист, сотрудник Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США, отказался уточнить, как ведомство определило эти цифры и базируются ли они, прежде всего, на данных органов здравоохранения в Газе, которые, по словам израильских чиновников, уже давно контролируются ХАМАС и предоставляют преувеличенные данные.

В докладе отмечается, что израильские власти предприняли "некоторые шаги для выявления и наказания чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека" на Западном берегу реки Иордан, где американские официальные лица давно критикуют создание израильских поселений и насилие поселенцев против палестинцев. На прошлой неделе администрация президента США объявила о новых санкциях, связанных с лицами, обвиняемыми в разжигании насилия в регионе.

Однако в администрации президента США заявили, что израильские власти в Газе, не сделали "никаких публично заметных шагов для выявления и наказания причастных к нарушениям чиновников".

Поскольку доклад охватывает 2023 год, в нем не рассматриваются последствия громкого инцидента, когда в апреле израильские военные обстреляли международный гуманитарный конвой, в результате чего погибли семь человек. Первоначальное израильское расследование этого инцидента показало, что ЦАХАЛ нарушил свои собственные правила: по меньшей мере два офицера были уволены, а другие получили выговоры.

В то же время, во многих других случаях, когда правозащитные группы заявляли о нарушениях прав человека, в частности обстрелы больниц и жилых домов в Секторе Газа, Израиль ссылался на практику ХАМАСа скрывать боевиков среди гражданского населения и заявлял, что его собственные операции соответствуют международному праву.