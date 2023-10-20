Юрист Трампа признала себя виновной в шести преступлениях: подробности

Американский юрист Сидни Пауэлл признала свою вину во вмешательстве в избирательный процесс. Таким образом она хотела повлиять на результаты голосования в пользу тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

По данным издания, она признала себя виновной в совершении шести преступлений, которые касались заговора с целью умышленного вмешательства в исполнение избирательных обязанностей. Речь идет о президентских выборах США в 2020 году в штате Джоржия, результаты которых были критически важны для Дональда Трампа.

Известно, что она должна отбыть шесть лет испытательного срока, выплатит 6 тысяч долларов штрафа и написать личные извинения в адрес штата Джорджия и его жителей. Пауэлл также сделала заявление для прокуроров и согласилась честно свидетельствовать во время будущих судебных процессов.

Признание юристом вины и согласие на сотрудничество со следствием делает его наиболее высокопоставленным лицом, которое может помочь прокуратуре добиться новых успехов в расследовании ряда дел против Трампа.

Судебные дела против Трампа

Против Трампа выдвинули более 90 уголовных обвинений по нескольким делам: по выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыву выборов 2020 года и неправомерному распоряжению секретной информацией после того, как он покинул пост. Кроме того, накануне президентских праймериз 2024 года начнется суд над Трампом по делу о штурме Капитолия.

Несколько недель назад некоторые фигуранты дела о подрыве выборов просили о передаче дела в федеральный суд, адвокаты Трампа заявляли, что он тоже так поступит. Дело в том, что округ Фултон называют "оплотом демократов", тогда как в федеральном суде среди присяжных больше республиканцев.

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.