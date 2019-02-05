Юрист прокоментував рішення суду про відсторонення Уляни Супрун

Супрун може спокійно продовжувати працювати, оскільки суд не скасував розпорядження Кабміну

Распоряжение Кабмина о назначении Уляны Супрун исполняющим обязанности министра здравоохранения остается в силе, несмотря на решение суда. Об этом партнер юридической фирмы "Анте" Андрей Гук сказал в комментарии РБК-Украина.

"Суть запрета следующая: запретить исполнять обязанности министра, которым Супрун не наделена в порядке, предусмотренном для полномочий министра. То есть, проще говоря, суд считает, что Супрун должна была получить свои полномочия временно исполняющей обязанности министра от уволенного министра", - пояснил юрист.

Он отметил, что иск нардепа Игоря Мосийчука содержит требование об установлении отсутствия компетенции, то есть является спором о компетенции. Однако иском истец не просит отменить распоряжение Кабмина, которым на Супрун возложены обязанности министра. То есть это распоряжение является действующим и определение суда не останавливает действие этого распоряжения.

"Поскольку полномочия Супрун имеют источник распоряжение Кабмина, а не приказ министра, то, по моему мнению, Супрун может спокойно и дальше выполнять распоряжение Кабмина и исполнять обязанности", - считает юрист.

В то же время Гук отметил, что в нормативном регулировании есть определенные пробелы относительно полномочий Кабмина назначать врио министра.

Юрист подчеркнул, что решение суда "вступило в силу с момента подписания судьей и апелляция на это не повлияет".

Как сообщало РБК-Украина Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Министр Кабинета министров Александр Саенко в комментарии РБК-Украина сказал, что Кабмин обжалует решение суда об отстранении Ульяны Супрун.