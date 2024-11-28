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Во Львове женщина через суд вернула ребенка, оставленного в "Окне жизни"

Четверг 28 ноября 2024 12:31
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Во Львове женщина через суд вернула ребенка, оставленного в "Окне жизни" Фото: Мама с ребенком (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Во Львовском областном клиническом перинатальном центре впервые женщина через суд вернула младенца, оставленного в "Окне жизни". Ребенок ждал мать в течение 7 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной клинический перинатальный центр.

История началась 1 мая, когда в перинатальном центре сработала сигнализация, извещавшая об оставлении ребенка. Медики осмотрели младенца и приступили к оформлению необходимых юридических документов. Через некоторое время в заведение обратилась женщина, заявившая, что является матерью ребенка, и попросила вернуть его. Однако сделать это можно было только после соответствующего решения суда.

Как сообщила директор центра Мария Малачинская, младенец находился в заведении в течение семи месяцев, пока решались все юридические вопросы.

"Это уникальный случай, напоминающий нам о том, что каждый ребенок заслуживает шанса жить в семье", - отметила она.

В судебном решении говорится, что женщина родила ребенка 2 апреля 2024 года в Харькове. Впоследствии она переехала во Львов, но из-за финансовых трудностей и послеродовой депрессии решила оставить сына в "Окне жизни". Однако вскоре осознала свою ошибку и принялась бороться за возвращение ребенка.

Оформление документов и судебные заседания продолжались семь месяцев. В конце концов, суд удовлетворил иск женщины и признал ее родительство, что позволило воссоединиться семье.

Во Львове женщина через суд вернула ребенка, оставленного в &quot;Окне жизни&quot;Женщина через суд вернула ребенка, которого оставила в "Окне жизни" (фото - Львовский областной клинический перинатальный центр)

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №10298, уточняющий критерии для усыновителей и опекунов. Документ предлагает расширить перечень лиц, которые не могут выполнять усыновить ребенка.

Также мы рассказывали, что украинцы имеют право на помощь при усыновлении ребенка. Ее могут получить граждане, постоянно проживающие в Украине. Если супруги усыновляются, выплата предоставляется одному из них по выбору. Помощь назначается на каждого усыновленного ребенка на основе судебного решения. Подать заявление нужно в течение года с момента вступления в силу решения об усыновлении.

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