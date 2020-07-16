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Юхновський закликав владу до співпраці з Порошенком  

Київ, Четвер 16 липня 2020 18:56
Юхновський закликав владу до співпраці з Порошенком  
Фото: Ігор Юхновський (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Юхновський також закликав молодих депутатів з монобільшості до культури парламентаризму

Державність української мови є основою української держави, а хто проти цього – є державним злочинцем.

Про це з трибуни парламенту під час урочистого засідання з нагоди 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет України заявив академік Ігор Юхновський.

Він також звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом стати прикладом для наслідування у прагненні говорити українською.

"Нехай ваша українська мова стане рідною і чудовою за своїм мелодійним звучанням. Нехай такою вона стане у вашій родині. Від вас яскравим світлом нехай вона пошириться на ваших соратників, і на всю державу", - сказав Юхновський.

Він також закликав Володимира Зеленського скористатися досвідом державотворення п’ятого президента Порошенка.

"Нехай ваш попередник стане вашим радником і опорою. Не дозвольте знижувати авторитет попередніх президентів", - наголосив Юхновський.

На думку старійшини українського парламентаризму, прийняття декларації про суверенітет стало вставним ключем у двері незалежної держави Україна.

"Держава у своєму розвитку пережила міні-революції, Майдани. Кожен Майдан чогось досягав, але щось і втрачав. Всі досягнення Майданів вистраждані величезними масами народу. І за жодних подій і обставин вони не повинні втрачатись", - переконаний Юхновський.

Юхновський також закликав молодих депутатів з монобільшості до культури парламентаризму.

"Шановні депутати дев’ятого скликання! Будьте працьовитими, бережіть честь у Верховній Раді - своїми діями, своєю мовою, своїм зовнішнім виглядом. Уведіть обов’язково дрес-код. І одержуйте накінець шалену радість від прийнятих хороших законів Української держави", - побажав академік Юхновський.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня минулого року.

Згодом Венеціанська комісія Ради Європи заявила, що "мовний закон" не забезпечує баланс між українською мовою та мовами національних меншин.

7 липня, КСУ почала розгляд конституційності "мовного" закону.

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