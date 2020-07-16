Юхновский призвал власть к сотрудничеству с Порошенко

Фото: Игорь Юхновский (из открытых источников)

Юхновский также призвал молодых депутатов из мономольшинства к культуре парламентаризма

Государственность украинского языка является основой украинского государства, а кто против этого – является государственным преступником.

Об этом с трибуны парламента во время торжественного заседания по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины заявил академик Игорь Юхновский.

Он так же обратился к президенту Владимиру Зеленского с призывом стать примером для подражания в стремлении говорить на украинском.

"Пусть ваш украинский язык станет родным и великолепной по своему мелодичному звучанию. Пусть таким он станет в вашей семье. От вас ярким светом пусть она распространится на ваших соратников, и на все государство", - сказал Юхновский.

Он также призвал Владимира Зеленского воспользоваться опытом государственного строительства пятого президента Порошенко.

"Пусть ваш предшественник станет вашим советником и опорой. Не позвольте снижать авторитет предыдущих президентов", - отметил Юхновский.

По мнению старейшины украинского парламентаризма, принятие декларации о суверенитете стало вставным ключом в дверь независимого государства Украина.

"Государство в своем развитии пережила мини-революции, Майданы. Каждый Майдан чего-то достигал, но что-то и терял. Все достижения Майданов выстраданные огромными массами народа. И никаких событий и обстоятельств они не должны теряться", - убежден Юхновский.

Юхновский также призвал молодых депутатов из монобольшинства к культуре парламентаризма.

"Уважаемые депутаты девятого созыва! Будьте трудолюбивыми, берегите честь в Верховной Раде - своими действиями, своим языком, своим внешним видом. Введите обязательно дресс-код. И получайте наконец безумную радость от принятых хороших законов Украинского государства", - пожелал академик Юхновский.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля прошлого года.

Впоследствии Венецианская комиссия Совета Европы заявила, что "языковой закон" не обеспечивает баланс между украинским языком и языками национальных меньшинств.

7 июля, КСУ начал рассмотрение конституционности "языкового" закона.