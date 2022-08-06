У Херсоні окупанти мінують інфраструктуру, готуючись до наступу ЗСУ
Українська розвідка має дані про мінування життєво важливої інфраструктури в окупованому Херсоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ представника пресслужби ГУР МО Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.
Розвідники володіють інформацією, що в Херсоні окупанти замінували життєво важливі комунікації, серед яких газопостачання, електропостачання і водопостачання.
Військові зазначають, що це стратегія терору і випаленої землі, до якої готуються росіяни, перед неминучим контрнаступом українських сил на півдні.
"Ця стратегія не спрацює, але тим не менш, ось в розумі хворої диктатури бачимо такі речі", - заявив Юсов.
Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов, попросив набратись терпіння всіх, хто чекає на контрнаступ українських військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.