На півдні України війська РФ втратили за день майже 80 окупантів і 12 одиниць техніки

Українські військові на південних рубежах оборони в Миколаївській та Херсонській областях за добу завдали військам РФ чергових втрат, які склали майже 80 окупантів і 12 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне зведення Оперативного командування "Південь".

Ракетно-артилерійські підрозділи, авіація Повітряних сил і сухопутних військ протягом доби, 10 травня, уразили на зазначених напрямках понад 90 цілей на ворожих позиціях. "Загальні втрати агресора становлять 79 рашистів, 12 одиниць техніки, серед яких крім БПЛА ще й гаубиці, автомобільна і броньована техніка", - йдеться в повідомленні. Два ворожі безпілотники типу "Орлан-10" наші військові "приземлили" у Херсонській області. Протягом дня війська РФ з окупованих територій обстрілювали системами залпового вогню Миколаївський напрямок, використовуючи заборонені касетні боєприпаси невибіркової дії. В результаті атаки були пошкоджені приватні будинки, сільськогосподарські об'єкти та порушено електропостачання одного з населених пунктів. Інформації про постраждалих немає.