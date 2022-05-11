ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На півдні України війська РФ втратили за день майже 80 окупантів і 12 одиниць техніки

Новость на русском →
Середа 11 травня 2022 01:07
На півдні України війська РФ втратили за день майже 80 окупантів і 12 одиниць техніки Фото: український військовий (facebook.com/93OMBr)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові на південних рубежах оборони в Миколаївській та Херсонській областях за добу завдали військам РФ чергових втрат, які склали майже 80 окупантів і 12 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне зведення Оперативного командування "Південь".

Ракетно-артилерійські підрозділи, авіація Повітряних сил і сухопутних військ протягом доби, 10 травня, уразили на зазначених напрямках понад 90 цілей на ворожих позиціях.

"Загальні втрати агресора становлять 79 рашистів, 12 одиниць техніки, серед яких крім БПЛА ще й гаубиці, автомобільна і броньована техніка", - йдеться в повідомленні.

Два ворожі безпілотники типу "Орлан-10" наші військові "приземлили" у Херсонській області.

Протягом дня війська РФ з окупованих територій обстрілювали системами залпового вогню Миколаївський напрямок, використовуючи заборонені касетні боєприпаси невибіркової дії. В результаті атаки були пошкоджені приватні будинки, сільськогосподарські об'єкти та порушено електропостачання одного з населених пунктів. Інформації про постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що загалом за минулу добу бійці ЗСУ збили 5 повітряних цілей російських військ, знищивши 1 вертоліт і 4 безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Херсонская область Миколаївська область Війна Росії проти України
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки