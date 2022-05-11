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Українські військові збили російський вертоліт і 4 безпілотники за день

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Середа 11 травня 2022 00:38
Українські військові збили російський вертоліт і 4 безпілотники за день Фото: збитий ЗСУ російський вертоліт (t.me/zaborona.com)
Автор: Володимир Костирін

Українська ППО Сухопутних військ і повітряних Сил, а також бійці десантно-штурмових військ ЗСУ уразили протягом доби 5 повітряних цілей російських окупантів, збивши 4 безпілотники та 1 вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Так, 10 травня, нашою протиповітряною обороною Сухопутних військ і Повітряних Сил були вражені чотири ворожі БПЛА "Орлан-10".

Також військовослужбовці бригади десантно-штурмових військ ЗСУ знищили російський вертоліт Мі-24.

"Сьогодні уся країна із нетерпінням чекає символічного 200-го літака російських окупантів. Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь наших ЗРВ! Навіть повітряний парад відмінили на побєдобєсіє. Бережуть московити техніку!" - зазначається у зведенні.

Українська авіація Повітряних Сил на різних напрямках продовжувала наносити військам РФ вогневі удари з повітря, підтримуючи бойові дії наземних сил.

Раніше повідомлялося, що українські Сили оборони звільнили 4 села в Харківській області від російських окупантів, яких вибили в Харківському та Чугуївському районах.

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