Українські військові збили російський вертоліт і 4 безпілотники за день

Українська ППО Сухопутних військ і повітряних Сил, а також бійці десантно-штурмових військ ЗСУ уразили протягом доби 5 повітряних цілей російських окупантів, збивши 4 безпілотники та 1 вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Українська авіація Повітряних Сил на різних напрямках продовжувала наносити військам РФ вогневі удари з повітря, підтримуючи бойові дії наземних сил.

"Сьогодні уся країна із нетерпінням чекає символічного 200-го літака російських окупантів. Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь наших ЗРВ! Навіть повітряний парад відмінили на побєдобєсіє. Бережуть московити техніку!" - зазначається у зведенні.

Так, 10 травня, нашою протиповітряною обороною Сухопутних військ і Повітряних Сил були вражені чотири ворожі БПЛА "Орлан-10".

Раніше повідомлялося, що українські Сили оборони звільнили 4 села в Харківській області від російських окупантів, яких вибили в Харківському та Чугуївському районах.

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