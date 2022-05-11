ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На юге Украины войска РФ потеряли за день почти 80 оккупантов и 12 единиц техники

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 01:07
На юге Украины войска РФ потеряли за день почти 80 оккупантов и 12 единиц техники Фото: украинский военный (facebook.com/93OMBr)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные на южных рубежах обороны в Николаевской и Херсонской областях за сутки нанесли войскам РФ очередные потери, которые составили почти 80 оккупантов и 12 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночную сводку Оперативного командования "Юг".

Ракетно-артиллерийские подразделения, авиация Воздушных сил и Сухопутных войск в течение суток, 10 мая, поразили на указанных направлениях более 90 целей на вражеских позициях.

"Общие потери агрессора составляют 79 рашистов, 12 единиц техники, среди которых кроме БПЛА еще и гаубицы, автомобильная и бронированная техника", - говорится в сообщении.

Два вражеских беспилотника типа "Орлан-10" наши военные "приземлили" в Херсонской области.

В течение дня войска РФ с оккупированных территорий обстреливали системами залпового огня Николаевское направление, используя запрещенные кассетные боеприпасы неизбирательного действия. В результате атаки были повреждены частные дома, сельскохозяйственные объекты и нарушено электроснабжение одного из населенных пунктов. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в целом за минувшие сутки бойцы ВСУ сбили 5 воздушных целей российских войск, уничтожив 1 вертолет и 4 беспилотника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Херсонская область Николаевская область Война России против Украины
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы