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ЗСУ показали роботу "Байрактара" по російському катеру біля Зміїного

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Чорне море, Субота 07 травня 2022 13:16
ЗСУ показали роботу "Байрактара" по російському катеру біля Зміїного Фото: українські військові знову застосували "Байрактар" (armyinform.com.ua)
Автор: Олександр Мороз

Українські військові знищили ще один російський катер біля острова Зміїний. По цілі відпрацював ударний безпілотник "Байрактар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"В акваторії Чорного моря знищено ворожий катер типу "Серна". Дякую ЗСУ", - зазначив він.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", на відео зафіксовано роботу ударного безпілотника "Байрактар" по російському катеру біля острова Зміїний.

Ще приклади роботи "Байрактара" в цьому районі

Українські військові за допомогою ударних безпілотників 2 травня знищили два російських катери типу "Раптор", а наступного дня накрили командний пункт і боєкомплект. Журналіст Роман Цимбалюк стверджував, що в результаті цих ударів були ліквідовані всі російські окупанти.

Нагадаємо, раніше видання Defense Express писало, що після українських ударів по позиціях окупантів на Зміїному залишається багато загиблих і поранених, тому готувалася евакуація.

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