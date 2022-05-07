ЗСУ показали роботу "Байрактара" по російському катеру біля Зміїного
Українські військові знищили ще один російський катер біля острова Зміїний. По цілі відпрацював ударний безпілотник "Байрактар".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
"В акваторії Чорного моря знищено ворожий катер типу "Серна". Дякую ЗСУ", - зазначив він.
Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", на відео зафіксовано роботу ударного безпілотника "Байрактар" по російському катеру біля острова Зміїний.
Ще приклади роботи "Байрактара" в цьому районі
Українські військові за допомогою ударних безпілотників 2 травня знищили два російських катери типу "Раптор", а наступного дня накрили командний пункт і боєкомплект. Журналіст Роман Цимбалюк стверджував, що в результаті цих ударів були ліквідовані всі російські окупанти.
Нагадаємо, раніше видання Defense Express писало, що після українських ударів по позиціях окупантів на Зміїному залишається багато загиблих і поранених, тому готувалася евакуація.
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