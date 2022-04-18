ru ua
Пн, 18 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На півдні є загроза ракетних ударів з кораблів РФ, але висадка десанту малоймовірна, - ЗСУ

Новость на русском →
Понеділок 18 квітня 2022 15:15
На півдні є загроза ракетних ударів з кораблів РФ, але висадка десанту малоймовірна, - ЗСУ Фото: на півдні є загроза ракетних ударів з кораблів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У південних областях України є загроза ракетних ударів з кораблів Російської Федерації. Проте висадка десанту на берег поки що малоймовірна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує блокувати судноплавство та тиснути загрозами ракетних ударів. Що періодично підтверджується сигналами тривоги. Висадка десанту не виключена, але мало імовірна", - йдеться у повідомленні.

Не дивлячись на блокування акваторій, українські захисники тримають оборону.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли касетними снарядами Миколаїв та Очаків. Постраждали житлові квартали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Збройні сили України
NEWS
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"