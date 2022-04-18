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На юге есть угроза ракетных ударов с кораблей РФ, но высадка десанта маловероятна, - ВСУ

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Понедельник 18 апреля 2022 15:15
На юге есть угроза ракетных ударов с кораблей РФ, но высадка десанта маловероятна, - ВСУ Фото: на юге есть угроза ракетных ударов с кораблей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В южных областях Украины есть угроза ракетных ударов с кораблей Российской Федерации. Однако высадка десанта на берег пока маловероятна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море продолжает блокировать судоходство и давить угрозами ракетных ударов. Что периодически подтверждается сигналами тревоги. Высадка десанта не исключена, но мало вероятна", - говорится в сообщении.

Несмотря на блокирование акваторий, украинские защитники держат оборону.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли кассетными снарядами Николаев и Очаков. Пострадали жилые кварталы.

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