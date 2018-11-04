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На півдні Італії в результаті повені загинули 10 осіб

Новини » Надзвичайні події    04.11.2018 - 10:25
Фото: повінь на Сицилії (twitter.com/messina_oggi)
Фото: повінь на Сицилії (twitter.com/messina_oggi)

Люди загинули в результаті повені в сицилійській провінції Палермо

В результаті повені на італійському острові Сицилія загинули десять людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

В районі Кавалларо в комуні Кастельдачча (Палермо) одна з річок вийшла з берегів через проливні дощі, які обрушилися на острів, і затопила будинок, у якому було дев'ять чоловік, включаючи жінок і дітей. За даними Repubblica, серед загиблих - двоє дітей одного року і трьох років та 15-річний підліток. Всього в будинку перебували 12 осіб. Двом вдалося врятуватися.

Ще одну людину, зниклу безвісти в Вікарі (Палермо), знайшли мертою. Його автомобіль затопило водою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число жертв негоди в Італії збільшилось до 20. При цьому агентство з цивільного захисту Італії повідомило, що протягом тижня кількість жертв від негоди поступово зменшується, а метеорологи прогнозують продовження негоди протягом усіх вихідних.

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