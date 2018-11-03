Фото: злива в Італії (twitter.com/EVonHoccheim)

В Сардинії внаслідок негоди загинули 2 людини

Кількість жертв від негоди в Італії зросла до 20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами італійських чиновників, внаслідок негоди в Італії вже загинули 20 людей.

Зазначається, що у п'ятницю, 2 листопада, в Сардинії внаслідок удару блискавки загинули 2 людини - 87-річна жінка та 62-річний німецький турист.

Агентство з цивільного захисту Італії повідомило, що протягом тижня кількість жертв від негоди поступово зменшується, а метеорологи прогнозують продовження негоди протягом всіх вихідних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок негоди в Італії загинули 17 людей.

Додамо, що 29 жовтня агентство ANSA повідомляло, що в шести областях країни діє "червоний" рівень загрози у зв'язку зі штормами, проливними дощами і зсувами. Зокрема, у списку областей, які опинилися в найбільшою мірою відчули негодою, - Ломбардія, Венеція, Лігурія, Фріулі-Венеція-Джулія, Абруццо і Трентіно - Альто-Адідже.

У деяких містах закриті навчальні заклади, а також паралізований транспортне рух. У Лігурії більше 20 тис. людина через негоду залишилися без електрики, а аеропорт італійської Генуї тимчасово призупинив роботу.