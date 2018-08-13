Землетрус в Індонезії: кількість жертв зросла до 436

Більше 1,3 тис. осіб отримали поранення

Кількість жертв землетрусу на індонезійському острові Ломбок збільшилася до 436 осіб. Про це повідомили представники національного агентства з запобіганню стихійних лих, передає Detik.

Повідомляється, що більше 1,3 тис. осіб отримали поранення, половина з яких важкі, вказують офіційні представники. Найбільша кількість жертв зареєстрована на півночі острова.

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що в Індонезії на острові Ломбок стався новий землетрус магнітудою 5,9. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині десять кілометрів. Міністр надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо повідомив, що магнітуда була 6,2. Також повідомлялося про руйнування і евакуацію населення. Зазначимо, що також землетруси відбувалися 29 липня і 5 серпня.