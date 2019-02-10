На півдні Ірану стався землетрус

Інформації про постраждалих не надходило

Центр сейсмологической службы при Тегеранском институте геофизики сообщил, что на иранском острове Кешми в Персидском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

В центре сейсмологической службы рассказали, что очаг землетрясения залегал на глубине в 10 км. Подземные толчки были зафиксированы в 14:24 по местному времени.

В данное время информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах произошло сильное землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 146 километрах от города Суригао на острове Минданао, информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения нет.

Напомним, 29 декабря 2019 на Филлипинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. В результате происшествия погибли 85 человек. Землетрясение произошло на острове Минданао на юге Филиппин. Подземные толчки произошли на глубине 49 километров. Вибрации ощущались в радиусе 250 километров.

По словам главы Национального агентства катастроф Рикардо Джалада, в большинстве случаев люди погибали под завалами домов, которые обвалились после сильных дождей. Среди жертв стихии есть дети.