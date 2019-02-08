На Філіппінах стався сильний землетрус

Фото: землетрус (statik4.msc-csem,org)

Загрози цунамі немає

На півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 6,0. Про це повідомляє Метеорологічна служба Малайзії, передає РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 146 кілометрів від міста Сурігао на острові Мінданао. Повідомлень про потерпілих і руйнування в результаті землетрусу немає. Наголошується, що загрози цунамі немає.

Нагадаємо, 29 грудня на Філіппінах стався потужний землетрус магнітудою 7,2. В результаті події загинули 85 осіб.

Землетрус стався на острові Мінданао на півдні Філіппін. Підземні поштовхи сталися на глибині 49 кілометрів. Вібрації відчувалися в радіусі 250 кілометрів.

За словами голови Національного агентства катастроф Рікардо Джалада, в більшості випадків люди гинули під завалами будинків, які обвалилися після сильних дощів. Серед жертв стихії є діти.

До цього відбулося на острові Сицилія. Кількість постраждалих в результаті землетрусу на Сицилії зросла до 30 осіб.