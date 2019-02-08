ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Філіппінах стався сильний землетрус

Новини » Надзвичайні події    08.02.2019 - 17:36
На Філіппінах стався сильний землетрус
Фото: землетрус (statik4.msc-csem,org)

Загрози цунамі немає

На півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 6,0. Про це повідомляє Метеорологічна служба Малайзії, передає РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 146 кілометрів від міста Сурігао на острові Мінданао. Повідомлень про потерпілих і руйнування в результаті землетрусу немає. Наголошується, що загрози цунамі немає.

Нагадаємо, 29 грудня на Філіппінах стався потужний землетрус магнітудою 7,2. В результаті події загинули 85 осіб.

Землетрус стався на острові Мінданао на півдні Філіппін. Підземні поштовхи сталися на глибині 49 кілометрів. Вібрації відчувалися в радіусі 250 кілометрів.

За словами голови Національного агентства катастроф Рікардо Джалада, в більшості випадків люди гинули під завалами будинків, які обвалилися після сильних дощів. Серед жертв стихії є діти.

До цього відбулося на острові Сицилія. Кількість постраждалих в результаті землетрусу на Сицилії зросла до 30 осіб.

В Азербайджані стався землетрус, є постраждалі Через землетрус у Мексиці постраждала будівля парламенту Сальвадора
Новини України Филлипиныземлетрус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся