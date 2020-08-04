На південь Білорусі перекинули ще один загін бойовиків, - Лукашенко

Глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сьогодні йому надійшла інформація про перекидання ще одного загону бойовиків на територію країни. За даними президента, загін перекинули на південь.

Про це він повідомив у посланні білоруському народу і Національним зборам.

"Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який перекинуто на південь", - сказав Лукашенко.

Відзначимо, прес-секретар Міноборони Білорусі Наталія Гаврусік повідомила, що Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення навчальних зборів у Вітебській області, що на кордоні з Росією; збори розпочнуться 11 серпня.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера", які, за даними білоруських правоохоронців, прибули для дестабілізації ситуації під час виборів президента, намічених на 9 серпня.

Нагадаємо, після затримання білоруські прикордонники заявили про посилення оперативного прикриття кордону з Росією.