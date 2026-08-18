Разница на баке - 225 грн. Какие цены на бензин и дизель установили АЗС 18 августа
Рынок топлива в Украине временно стабилизировался, а некоторые сети даже снизили ценники на бензин. Однако эксперт предупреждает о новых рисках, которые могут скорректировать стоимость на заправках в ближайшее время.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС 18 августа, где бензин сегодня подешевел и что может повлиять на цену в ближайшее время - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Временная стабилизация: На рынке топлива наблюдается фиксация цен после предыдущих колебаний, однако прогнозировать ситуацию до конца августа сложно из-за всеобщей волатильности.
- Снижение от SOCAR: Сеть снизила стоимость основных марок топлива (бензины NANO 100, NANO 95 и А-95) сразу на 2 гривны за литр.
- Текущие ценники: Бензин А-95 на ведущих заправках держится в пределах 82,90-86,40 грн/л (в "Укрнафте" - 78,90 грн/л), дизтопливо стоит от 89,90 до 98,90 грн/л, а автогаз - от 42,90 грн/л.
- Разница на заправке полного бака (50 литров): Заправить бензин А-95 в "Укрнафте" стоит 3 945 грн, тогда как на OKKO/WOG - 4 145 грн, а на SOCAR - 4 170 грн (разница между самым дорогим и бюджетным вариантом составляет 225 грн на баке, а в ДТ - 300 грн на баке).
- Главные риски: Дальнейшая стоимость топлива будет зависеть от логистики на Дунае, начале штормового сезона в США и ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.
Что изменилось на рынке топлива и разница на ценниках
Снижение цен: Сеть SOCAR снизила стоимость основных марок горючего (бензины NANO 100, NANO 95 и А-95) сразу на 2 гривны за литр.
Текущие ценники: Бензин А-95 на ведущих заправках (OKKO, WOG, SOCAR) держится в пределах 82,90–86,40 грн/л (в "Укрнафты" - 78,90 грн/л). Дизпальное стоит от 89,90 до 98,90 грн/л, а автогаз - от 42,90 до 44,50 грн/л.
Разница между сетями:
- Самые выгодные ценники на базовый бензин А-95 традиционно удерживает "Укрнафта" (78,90 грн/л), в то время как на OKKO и WOG он стоит 82,90 грн/л (на 4 гривны дороже). В сети SOCAR после понижения цена составляет 83,40 грн/л.
- Премиальные сойти бензина (100-й бензин или Pulls/NANO 100) на заправках OKKO и WOG стоят 92,90 грн/л, а на SOCAR - 93,40 грн/л.
- В сегменте дизтоплива ценники колеблются от 89,90 грн/л (обычное ДТ на "Укрнафте") до 98,90 грн/л (премиальное ДТ NANO Extro в SOCAR), а разница между обычным и брендированным дизелем в пределах одной сети составляет от 2 до 3 гривен на литре.
Сколько стоит заправить полный бак (50 литров)
Для примера рассчитаем стоимость заправки стандартного бака объемом 50 литров бензином А-95 и дизелем в разных сетях:
"Укрнафта":
- Бензин А-95 (78,90 грн/л) – 3 945 грн
- Дизтопливо (89,90 грн/л) – 4 495 грн
OKKO/WOG:
- Бензин А-95 Евро (82,90 грн/л) – 4 145 грн
- Дизтопливо Евро (93,90 грн/л) – 4 695 грн
SOCAR:
- Бензин А-95 (83,40 грн/л) – 4 170 грн
- Дизтопливо NANO (95,90 грн/л) – 4 795 грн
Таким образом, разница между самым дорогим и бюджетным бензином составляет 225 грн на баке, а в дизеле на 300 грн.
Фото: цены на АЗС 18 августа (инфографика РБК-Украина)
Актуальные цены на АЗС сегодня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Pulls: 96,90 грн
- ДТ Евро: 93,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Mustang: 96,90 грн
- ДТ Евро-5: 93,90 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 93,40 грн (-2 грн)
- Бензин NANO 95: 86,40 грн (-2 грн)
- Бензин А-95: 83,40 грн (-2 грн)
- ЗН NANO Extro: 98,90 грн
- ЗН NANO: 95,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- Бензин А-92: 76,90 грн
- ДТ (Energy): 91,90 грн
- ДТ: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн
Чего ждать на рынке до конца августа
Как рассказал в комментарии РБК-Украина основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин, рынок топлива сейчас зафиксировался, однако прогнозировать ситуацию до конца августа сложно из-за его волатильности и возможных всплесков.
По его словам, сейчас наблюдается фиксация цен с небольшой возможностью для снижения, но это зависит от нескольких факторов:
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Логистика и погода: Ситуация на Дунае и возможность увеличить поставки через него или южное направление.
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Фактор США: Начало штормового сезона, обычно приходится на сентябрь, но иногда стартует в конце августа и продолжается до октября. Если ураганы сократят отгрузку в Европу, это может резко поднять котировки в Европе, а затем и в Украине.
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Ближний Восток: Ситуация вокруг Ормузского пролива уже не имеет критического влияния на ценообразование, поскольку рынок к нему адаптировался, а Саудовская Аравия и ОАЭ используют альтернативные нефтепроводы и маршруты.
В то же время угроза цен может представлять потенциальные удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии или нефтяным месторождениям. А вот относительно краткосрочных перспектив по Ирану - каких-то резких изменений рынок пока не ожидает.