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Разница на баке - 225 грн. Какие цены на бензин и дизель установили АЗС 18 августа

07:18 18.08.2026 Вт
4 мин
Одна из АЗС снизила стоимость топлива сразу на 2 грн
aimg Ирина Гамерская
Разница на баке - 225 грн. Какие цены на бензин и дизель установили АЗС 18 августа Фото: сколько стоит бензин 18 июля (коллаж РБК-Украина)
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Рынок топлива в Украине временно стабилизировался, а некоторые сети даже снизили ценники на бензин. Однако эксперт предупреждает о новых рисках, которые могут скорректировать стоимость на заправках в ближайшее время.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС 18 августа, где бензин сегодня подешевел и что может повлиять на цену в ближайшее время - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Временная стабилизация: На рынке топлива наблюдается фиксация цен после предыдущих колебаний, однако прогнозировать ситуацию до конца августа сложно из-за всеобщей волатильности.
  • Снижение от SOCAR: Сеть снизила стоимость основных марок топлива (бензины NANO 100, NANO 95 и А-95) сразу на 2 гривны за литр.
  • Текущие ценники: Бензин А-95 на ведущих заправках держится в пределах 82,90-86,40 грн/л (в "Укрнафте" - 78,90 грн/л), дизтопливо стоит от 89,90 до 98,90 грн/л, а автогаз - от 42,90 грн/л.
  • Разница на заправке полного бака (50 литров): Заправить бензин А-95 в "Укрнафте" стоит 3 945 грн, тогда как на OKKO/WOG - 4 145 грн, а на SOCAR - 4 170 грн (разница между самым дорогим и бюджетным вариантом составляет 225 грн на баке, а в ДТ - 300 грн на баке).
  • Главные риски: Дальнейшая стоимость топлива будет зависеть от логистики на Дунае, начале штормового сезона в США и ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Что изменилось на рынке топлива и разница на ценниках

Снижение цен: Сеть SOCAR снизила стоимость основных марок горючего (бензины NANO 100, NANO 95 и А-95) сразу на 2 гривны за литр.

Текущие ценники: Бензин А-95 на ведущих заправках (OKKO, WOG, SOCAR) держится в пределах 82,90–86,40 грн/л (в "Укрнафты" - 78,90 грн/л). Дизпальное стоит от 89,90 до 98,90 грн/л, а автогаз - от 42,90 до 44,50 грн/л.

Разница между сетями:

  • Самые выгодные ценники на базовый бензин А-95 традиционно удерживает "Укрнафта" (78,90 грн/л), в то время как на OKKO и WOG он стоит 82,90 грн/л (на 4 гривны дороже). В сети SOCAR после понижения цена составляет 83,40 грн/л.
  • Премиальные сойти бензина (100-й бензин или Pulls/NANO 100) на заправках OKKO и WOG стоят 92,90 грн/л, а на SOCAR - 93,40 грн/л.
  • В сегменте дизтоплива ценники колеблются от 89,90 грн/л (обычное ДТ на "Укрнафте") до 98,90 грн/л (премиальное ДТ NANO Extro в SOCAR), а разница между обычным и брендированным дизелем в пределах одной сети составляет от 2 до 3 гривен на литре.

Сколько стоит заправить полный бак (50 литров)

Для примера рассчитаем стоимость заправки стандартного бака объемом 50 литров бензином А-95 и дизелем в разных сетях:

"Укрнафта":

  • Бензин А-95 (78,90 грн/л) – 3 945 грн
  • Дизтопливо (89,90 грн/л) – 4 495 грн

OKKO/WOG:

  • Бензин А-95 Евро (82,90 грн/л) – 4 145 грн
  • Дизтопливо Евро (93,90 грн/л) – 4 695 грн

SOCAR:

  • Бензин А-95 (83,40 грн/л) – 4 170 грн
  • Дизтопливо NANO (95,90 грн/л) – 4 795 грн

Таким образом, разница между самым дорогим и бюджетным бензином составляет 225 грн на баке, а в дизеле на 300 грн.

Разница на баке - 225 грн. Какие цены на бензин и дизель установили АЗС 18 августа

Фото: цены на АЗС 18 августа (инфографика РБК-Украина)

Актуальные цены на АЗС сегодня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Mustang: 96,90 грн
  • ДТ Евро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 93,40 грн (-2 грн)
  • Бензин NANO 95: 86,40 грн (-2 грн)
  • Бензин А-95: 83,40 грн (-2 грн)
  • ЗН NANO Extro: 98,90 грн
  • ЗН NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

Чего ждать на рынке до конца августа

Как рассказал в комментарии РБК-Украина основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин, рынок топлива сейчас зафиксировался, однако прогнозировать ситуацию до конца августа сложно из-за его волатильности и возможных всплесков.

По его словам, сейчас наблюдается фиксация цен с небольшой возможностью для снижения, но это зависит от нескольких факторов:

  • Логистика и погода: Ситуация на Дунае и возможность увеличить поставки через него или южное направление.

  • Фактор США: Начало штормового сезона, обычно приходится на сентябрь, но иногда стартует в конце августа и продолжается до октября. Если ураганы сократят отгрузку в Европу, это может резко поднять котировки в Европе, а затем и в Украине.

  • Ближний Восток: Ситуация вокруг Ормузского пролива уже не имеет критического влияния на ценообразование, поскольку рынок к нему адаптировался, а Саудовская Аравия и ОАЭ используют альтернативные нефтепроводы и маршруты.

В то же время угроза цен может представлять потенциальные удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии или нефтяным месторождениям. А вот относительно краткосрочных перспектив по Ирану - каких-то резких изменений рынок пока не ожидает.

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