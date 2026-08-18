Разница на баке - 225 грн. Какие цены на бензин и дизель установили АЗС 18 августа

Рынок топлива в Украине временно стабилизировался, а некоторые сети даже снизили ценники на бензин. Однако эксперт предупреждает о новых рисках, которые могут скорректировать стоимость на заправках в ближайшее время.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС 18 августа, где бензин сегодня подешевел и что может повлиять на цену в ближайшее время - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Временная стабилизация: На рынке топлива наблюдается фиксация цен после предыдущих колебаний, однако прогнозировать ситуацию до конца августа сложно из-за всеобщей волатильности.

На рынке топлива наблюдается фиксация цен после предыдущих колебаний, однако прогнозировать ситуацию до конца августа сложно из-за всеобщей волатильности. Снижение от SOCAR: Сеть снизила стоимость основных марок топлива (бензины NANO 100, NANO 95 и А-95) сразу на 2 гривны за литр.

Сеть снизила стоимость основных марок топлива (бензины NANO 100, NANO 95 и А-95) сразу на 2 гривны за литр. Текущие ценники: Бензин А-95 на ведущих заправках держится в пределах 82,90-86,40 грн/л (в "Укрнафте" - 78,90 грн/л), дизтопливо стоит от 89,90 до 98,90 грн/л, а автогаз - от 42,90 грн/л.

Бензин А-95 на ведущих заправках держится в пределах 82,90-86,40 грн/л (в "Укрнафте" - 78,90 грн/л), дизтопливо стоит от 89,90 до 98,90 грн/л, а автогаз - от 42,90 грн/л. Разница на заправке полного бака (50 литров): Заправить бензин А-95 в "Укрнафте" стоит 3 945 грн, тогда как на OKKO/WOG - 4 145 грн, а на SOCAR - 4 170 грн (разница между самым дорогим и бюджетным вариантом составляет 225 грн на баке, а в ДТ - 300 грн на баке).

Заправить бензин А-95 в "Укрнафте" стоит 3 945 грн, тогда как на OKKO/WOG - 4 145 грн, а на SOCAR - 4 170 грн (разница между самым дорогим и бюджетным вариантом составляет 225 грн на баке, а в ДТ - 300 грн на баке). Главные риски: Дальнейшая стоимость топлива будет зависеть от логистики на Дунае, начале штормового сезона в США и ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Что изменилось на рынке топлива и разница на ценниках

Снижение цен: Сеть SOCAR снизила стоимость основных марок горючего (бензины NANO 100, NANO 95 и А-95) сразу на 2 гривны за литр.

Текущие ценники: Бензин А-95 на ведущих заправках (OKKO, WOG, SOCAR) держится в пределах 82,90–86,40 грн/л (в "Укрнафты" - 78,90 грн/л). Дизпальное стоит от 89,90 до 98,90 грн/л, а автогаз - от 42,90 до 44,50 грн/л.

Разница между сетями:

Самые выгодные ценники на базовый бензин А-95 традиционно удерживает "Укрнафта" (78,90 грн/л), в то время как на OKKO и WOG он стоит 82,90 грн/л (на 4 гривны дороже). В сети SOCAR после понижения цена составляет 83,40 грн/л.

Премиальные сойти бензина (100-й бензин или Pulls/NANO 100) на заправках OKKO и WOG стоят 92,90 грн/л, а на SOCAR - 93,40 грн/л.

В сегменте дизтоплива ценники колеблются от 89,90 грн/л (обычное ДТ на "Укрнафте") до 98,90 грн/л (премиальное ДТ NANO Extro в SOCAR), а разница между обычным и брендированным дизелем в пределах одной сети составляет от 2 до 3 гривен на литре.

Сколько стоит заправить полный бак (50 литров)

Для примера рассчитаем стоимость заправки стандартного бака объемом 50 литров бензином А-95 и дизелем в разных сетях:

"Укрнафта":

Бензин А-95 (78,90 грн/л) – 3 945 грн

Дизтопливо (89,90 грн/л) – 4 495 грн

OKKO/WOG:

Бензин А-95 Евро (82,90 грн/л) – 4 145 грн

Дизтопливо Евро (93,90 грн/л) – 4 695 грн

SOCAR:

Бензин А-95 (83,40 грн/л) – 4 170 грн

Дизтопливо NANO (95,90 грн/л) – 4 795 грн

Таким образом, разница между самым дорогим и бюджетным бензином составляет 225 грн на баке, а в дизеле на 300 грн.

Фото: цены на АЗС 18 августа (инфографика РБК-Украина)

Актуальные цены на АЗС сегодня

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 82,90 грн

ДТ Mustang: 96,90 грн

ДТ Евро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,40 грн (-2 грн)

Бензин NANO 95: 86,40 грн (-2 грн)

Бензин А-95: 83,40 грн (-2 грн)

ЗН NANO Extro: 98,90 грн

ЗН NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 85,90 грн

Бензин 95 (Energy): 81,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

Бензин А-92: 76,90 грн

ДТ (Energy): 91,90 грн

ДТ: 89,90 грн

Газ: 42,90 грн

Чего ждать на рынке до конца августа

Как рассказал в комментарии РБК-Украина основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин, рынок топлива сейчас зафиксировался, однако прогнозировать ситуацию до конца августа сложно из-за его волатильности и возможных всплесков.

По его словам, сейчас наблюдается фиксация цен с небольшой возможностью для снижения, но это зависит от нескольких факторов:

Логистика и погода: Ситуация на Дунае и возможность увеличить поставки через него или южное направление.

Фактор США: Начало штормового сезона, обычно приходится на сентябрь, но иногда стартует в конце августа и продолжается до октября. Если ураганы сократят отгрузку в Европу, это может резко поднять котировки в Европе, а затем и в Украине.

Ближний Восток: Ситуация вокруг Ормузского пролива уже не имеет критического влияния на ценообразование, поскольку рынок к нему адаптировался, а Саудовская Аравия и ОАЭ используют альтернативные нефтепроводы и маршруты.

В то же время угроза цен может представлять потенциальные удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии или нефтяным месторождениям. А вот относительно краткосрочных перспектив по Ирану - каких-то резких изменений рынок пока не ожидает.