АЗС снизили цены на бензин: сколько стоит топливо 14 августа
Ценники на украинских автозаправочных станциях обновились. Одна из популярных сетей снизила стоимость всех видов бензина.
Сколько стоит бензин, дизель и автогаз по состоянию на пятницу, 14 августа - рассказывает РБК-Украина в материале.
Главное:
- Бензин: Сеть "Укрнафта" снизила цены на бензин (А-92, А-95, Energy 95 и Energy 98) на 1,00 грн/л.
- Дизель: Цены удерживаются на уровне предыдущего дня (от 89,90 грн/л на "Укрнафте" до 98,90 грн/л за премиальный дизель на SOCAR).
- Автогаз: Стабильность у всех операторов. Самый дешевый сжиженный газ предлагает "Укрнафта" (42,90 грн/л), самый дорогой - на WOG (44,50 грн/л).
Как изменились цены на АЗС
Основное событие дня на рынке горючего - снижение цен на бензин в сети "Укрнафта". Обычный А-95 на государственных АЗС подешевел с 79,90 грн/л до 78,90 грн/л.
Бензин А-92 на "Укрнафте" переписали с 77,90 до 76,90 грн/л. Премиальный 95 (Energy) снизился в цене с 82,90 грн/л до 81,90 грн/л. 98 (Energy) стоит 85,90 грн/л против 86,90 грн/л днем раньше.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 14 августа (инфографика РБК-Украина)
Стоимость ДТ и автогаза в "Укрнафте", как и весь ассортимент топлива на АЗС OKKO, WOG и SOCAR, осталась на уровне четверга, 13 августа.
Детализация цен на АЗС 14 августа, пятница
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Pulls: 96,90 грн
- ДТ Евро: 93,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 83,50 грн
- ДТ Mustang: 97,80 грн
- ДТ Евро-5: 94,80 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДТ NANO Extro: 98,90 грн
- ДТ NANO: 95,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- Бензин А-92: 76,90 грн
- ДТ (Energy): 91,90 грн
- ДТ: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн