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Йованович відвідала виборчу дільницю в Києві


У посольстві США подякували спостерігачам, які приймають участь у виборчому процесі

Посол США в Україні Марі Йованович відвідала одну з виборчих дільниць у Печерському районі Києва у день виборів 2019. Про це повідомили в посольстві США в Україні в Twitter.

В посольстві США подякували спостерігачам, які приймають участь у виборчому процесі в Україні.

"Посол США відвідала виборчу ділянку на Печерську і подивилася, як українці здійснюють право обирати президента", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Йованович закликала українців прийти на вибори і проголосувати. За словами посла США, демократія працює тільки за умови активної участі громадян.

"Чи знаєте ви, де будете через тиждень? Якщо ви ще не плануєте голосувати на виборах, я закликаю вас зробити це. Демократія працює тільки за умови активної участі громадян. І вибори - це те, як ми визначаємо, хто буде нашими лідерами, і ми говоримо їм, що очікуємо від їх дій", - зазначила Йованович.

РБК-Україна писало, що за даними Центральної виборчої комісії, станом на 11:00 неділі, 31 березня, явка виборців склала 16,61%.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомляла, що на виборах 2019 можуть проголосувати більше 26,6 млн українців.

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