Йованович відсторонили після відмови просити розслідувати справи Байдена, - AP

Колишнього посла США в Україні Марі Йованович відсторонили від посади після відмови передавати запит українським чиновникам про проведення розслідувань стосовно сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що про це просив її адвокат президента США Рудольф Джуліані. Вона наполягала на тому, щоб прохання до українських чиновників приєднатися до розслідування в відношенні сина колишнього віце-президента США Джо Байдена - Хантера була передана у відповідності з давно встановленим протоколом

Як пише видання, Йованович відмовилася робити "всі ці оффлайн, особисті, неофіційні речі" і закликала до офіційного звернення.

У свою чергу, раніше Джуліані заявив, що причиною звільнення Марі Йованович з посади посла США в Україні стали постійні скарги на неї з боку прихильників американського президента.

Нагадаємо, колишній посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович і колишній спеціальний представник президента США по Україні Курт Волкер погодилися дати свідчення в Конгресі для розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Додамо, 7 травня посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович відкликали з посади. Вона займала цю посаду три роки.